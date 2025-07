Dorival soma problemas em reapresentação do Corinthians e mira duelo com Ceará

Os atletas do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (14). Eles iniciaram a preparação para o confronto contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na derrota para o Bragantino fizeram apenas um trabalho regenerativo, com pouco contato com a bola. Já os demais atletas começaram com uma ativação física na academia e depois aqueceram no campo 1 do CT.

VEJA: Dorival exige mais intensidade do Corinthians após derrota e solicita reforços

Dorival Jr. comandou uma atividade focada em posse de bola e marcação sob pressão. O treinador também priorizou exercícios com poucos toques e treinos táticos em espaço reduzido. O Corinthians até produziu bem no ataque contra o Bragantino, mas parou nas próprias limitações e na grande atuação do goleiro Lucão.

Colocação e problemas no Corinthians

O Corinthians ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 16 pontos em 13 rodadas. O Ceará, adversário da vez, venceu o clássico contra o Fortaleza e está em nono, com 18.

Aliás, Dorival Jr. não contará com Ángel Romero e Memphis Depay, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Yuri Alberto também segue fora, pois ainda se recupera de uma fratura na vértebra da coluna.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.