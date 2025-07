Pachuca anuncia saída de John Kennedy, que volta ao Fluminense

O Pachuca (MEX) anunciou na tarde desta segunda-feira (14/7) a saída do atacante John Kennedy, que está de volta ao Fluminense. A equipe mexicana – eliminada na fase de grupos do Mundial de Clubes – confirmou via redes sociais o fim do empréstimo do jogador de 23 anos.

Assim, Kennedy volta ao Fluminense após seis meses de passagem no México – sua primeira experiência no exterior. A equipe ainda conta com Germán Cano e Everaldo para a função de atacante. Para tê-lo de volta antes do fim do vínculo de empréstimo, o Tricolor precisou realizar uma compensação financeira pela rescisão.

Emprestado no início de 2025, John Kennedy teve um bom início no Pachuca, ao anotar nove gols e uma assistência em 12 partidas. Contudo, começou a perder espaço após a eliminação nas quartas de final do Clausura 2025 para o América do México.

John Kennedy ficou marcado na História do Fluminense ao anotar o gol do título da Libertadores, em 2023. Na ocasião, a final contra o Boca Jrs (ARG) se encontrava na prorrogação, com a Cria de Xerém entrando para marcar o 2 a 1, em golaço de direita, no Maracanã. Em 2024, porém, fez apenas três gols em 34 jogos. Após problemas extracampo, o jogador perdeu espaço, sendo, então, emprestado ao Pachuca.

“Obrigado pela sua entrega e compromisso com as cores do Pachuca: te desejamos muito êxito em seu próximo desafio, John Kennedy!”, diz o comunicado.

Veja a nota do Pachuca sobre John Kennedy, de volta ao Fluminense

???????? | Gracias por tu entrega y compromiso con los colores de Pachuca: ¡Te deseamos mucho éxito en tu siguiente reto, John Kennedy! ???? pic.twitter.com/FMX9K5eveP — Club Pachuca (@Tuzos) July 14, 2025

