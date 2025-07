Veja quem será o principal garçom do Fluminense com iminente saída de Arias - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

A iminente saída de Jhon Arias do Fluminense resultará em um novo líder no quesito assistências no clube em 2025. Isso porque o colombiano, em vias de fechar com o Wolverhampton (ING), é o principal garçom do time na temporada, com 14 passes para gol.

Dessa forma, outro colombiano – este, do sistema defensivo – herdará tal posição dentro do plantel: trata-se de Gabriel Fuentes. Afinal, o lateral-esquerdo já contribuiu com cinco assistências na temporada. A última, aliás, foi na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal (SAU), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Arias contribuiu com duas na competição, sendo uma contra o Ulsan HD (COR) e outra contra a Inter de Milão (ITA).

LEIA MAIS: Pachuca anuncia saída de John Kennedy, que volta ao Fluminense

Depois de Fuentes, o principal Garçom é Everaldo, com três assistências. O lateral-direito Samuel Xavier aparece empatado com o centroavante. Já Martinelli, Keno, Nonato, Canobbio, Serna e Lima surgem logo depois, com dois passes para gol na temporada. Por fim, Germán Cano, Paulo Baya, Bernal e até mesmo o maestro Paulo Henrique Ganso aparecem com uma única assistência cada.

Quem pode ganhar espaço

Com a provável saída de Arias, o venezuelano Soteldo pode ganhar força para atuar pela ponta direita. O baixinho de 1,60m só tem uma partida pelo Fluminense desde sua chegada, mas é conhecido ser mais assistente do que goleador. Dessa forma, são 14 assistências desde 2023, sendo dez pelo Santos e quatro pelo Grêmio.

Veja o ranking de garçons do Fluminense em 2025

Jhon Arias – 14 assistências

Gabriel Fuentes – 5 assistências

Everaldo e Samuel Xavier – 3 assistências

Martinelli, Keno, Nonato, Canobbio, Serna e Lima – 2 assistências

Germán Cano, Paulo Baya, Ganso e Bernal – 1 assistência

