Torcedor do Botafogo personaliza carro para doá-lo a Textor

John Textor ganhou um fiel escudeiro na torcida do Botafogo. Ou melhor, mais do que um fã. Um devoto! Afinal, Francisco Correia, apelidado também de “Zorro Alvinegro”, chegou ao Estádio Nilton Santos a caráter para presentar o sócio majoritário da SAF do Glorioso com um carro nesta segunda-feira (14). É isso mesmo que você acabou de ler! Ele quer doar o próprio automóvel ao big boss norte-americano em retribuição pelas conquistas das taças da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Figura marcante nas tribunas do Colosso do Subúrbio durante as partidas do Mais Tradicional, o “Zorro” personalizou o veículo com bandeiras dos Estados Unidos, frases de incentivo ao mandachuva e imagens do próprio Textor.

A equipe de reportagem do Jogada10 encontrou o escolhido, com o possante estacionado na porta do Nilton Santos, após a apresentação do técnico Davide Ancelotti. Ele aguardava ansiosamente Textor para presentar o ídolo.

“Estou até com remédios se passar mal. Quero fazer uma surpresa. Tenho até uma música para ele. Se passar por aqui, vai levar o presente. Se ele não quiser, levo de volta para casa. Mas a minha gratidão é eterna”, enfatizou o torcedor, em entrevista ao J10.

Em seguida, Francisco tentou explicar o motivo de tanta loucura.

“Muitos tentaram levantar o Botafogo e o afundaram ainda mais. Textor, sim, pegou o Botafogo no fundo do poço e o reergueu. Já fiz homenagens no estádio, mas essa é a maior que posso fazer. Esse carro não é mais meu. É dele. Quero que ele leve para os Estados Unidos”, encerrou, emocionado, o torcedor.

