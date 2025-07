Botafogo inaugura espaço exclusivo para a base no Lonier

O Botafogo deu mais um passo para integrar as categorias inferiores aos profissionais. Esta é uma das grandes bandeiras da SAF. Nesta segunda-feira (14), o clube inaugurou, então, um espaço exclusivo para a base no Espaço Lonier, CT onde o time principal realiza os seus treinos. Segundo o Mais Tradicional, são mais de 15 salas para os departamentos multidisciplinares e uma estrutura de vestiário exclusiva para os jovens atletas.

A propósito, para aproximar a base do profissional, a partir dessa semana, o sub-20 do Alvinegro realizará os treinos no próprio Lonier.

Este novo espaço conta com refeitório personalizado, auditório, sala de reunião, fisioterapia, fisiologia, Espaço Recovery, nutrição, consultório médico, coordenação técnica, comissão, sala de treinador, supervisão e uma sala multiuso, além de vestiário, rouparia, massoterapia e crioterapia.

Diretor e treinador: Botafogo mira o futuro

Diretor de Coordenação de Futebol do Glorioso, Léo Coelho destacou a importância do avanço neste processo de integração.

“Nesta temporada, a base do Botafogo já conquistou sete títulos, sendo eles de abrangência regional, nacional e internacional. Isso nos dá a convicção de que estamos trilhando o caminho certo e destaca o trabalho que estamos realizando na formação de jovens talentos em prol de um futuro ainda mais glorioso. A chegada da categoria sub-20 ao CT é, dessa forma, o primeiro passo para o melhor desenvolvimento dos nossos atletas”, enfatizou.

Apresentado nesta segunda, no Estádio Nilton Santos, o técnico do Botafogo, Davide Ancelotti falou com entusiasmo sobre a base do Fogão. Ele, aliás, na semana passada, acompanhou, in loco, o empate do Mais Tradicional com o Flamengo por 2 a 2, no Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

“É uma parte do meu trabalho muito bonita. Trabalhei em um clube onde havia jogadores muito espertos e sempre tive jogadores jovens que tive a oportunidade de melhorar. Aqui no Botafogo temos jovens com um futuro importante na equipe principal e também no Sub-20. Temos talento na base”, sublinhou.

