Real Madrid anuncia a contratação de lateral-esquerdo por R$ 325 milhões

O Real Madrid segue com a reformulação do elenco e a contratação de peças pontuais para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (14), o clube anunciou o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, de 22 anos, que assinou contrato até junho de 2027.

Considerado uma promessa do futebol espanhol, Carreras já havia atuado nas categorias de base do próprio Real Madrid. Para trazê-lo de volta, a diretoria desembolsou 50 milhões de euros (R$ 325 milhões) ao Benfica, de Portugal. Sob o comando de Xabi Alonso, ele disputará posição com Fran García e Mendy.

No Mundial de Clubes, Carreras integrou o elenco do Benfica, que caiu nas oitavas de final diante do Chelsea. Dos quatro jogos do time na competição, ele participou de apenas dois. O Real Madrid tratou sua contratação como prioridade e concluiu a negociação rapidamente. Agora, Carreras integrará o elenco e se reapresentará após o período de férias.

Além do Benfica, Álvaro Carreras também defendeu Manchester United, Preston North End e Granada. Pela primeira vez, atuará profissionalmente no futebol espanhol.

???? #WelcomeCarreras ???? pic.twitter.com/uUcJO1nwsg — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 14, 2025

