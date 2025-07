Flamengo volta atrás e desiste de vender Matheus Gonçalves ao Cruzeiro

O Flamengo desistiu da venda do meia Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. O clube carioca, primeiramente, comunicou sua decisão de forma oficial nesta segunda-feira (14). A negociação, aliás, já estava em um estágio bastante avançado entre as partes. No entanto, uma divergência sobre a forma de pagamento acabou travando o acordo. O jogador, portanto, permanece no Rio de Janeiro por enquanto.

Os dois clubes, de fato, já tinham um princípio de acordo pelo atleta. O Cruzeiro pagaria 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador. O valor corresponde a pouco mais de R$ 22 milhões na cotação atual. O grande entrave da negociação, contudo, foi como esse pagamento seria efetuado. As partes, enfim, não chegaram a um consenso sobre o parcelamento.

A contratação do jovem de 19 anos, ademais, era um pedido da comissão técnica do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim, por exemplo, havia aprovado e indicado o nome do atleta. O clube mineiro já avaliava o jogador há algum tempo. A proposta oficial, no entanto, só foi feita nos últimos dias, com o aval do treinador.

Sem espaço no time profissional do Flamengo, o futuro de Matheus Gonçalves agora é incerto. Com a negociação para Minas Gerais cancelada, ele segue treinando no Rio. Curiosamente, o meia será titular da equipe Sub-20 do Flamengo. O jogo, aliás, acontece nesta mesma segunda-feira (14), contra o Atlético-MG.

Dessa forma, uma transferência que parecia quase certa teve uma grande reviravolta. O Cruzeiro, que já contava com o reforço, agora precisará buscar outras opções no mercado. O Flamengo, por sua vez, mantém um jogador talentoso em seu elenco. Contudo, ele segue sem muitas perspectivas na equipe principal neste momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.