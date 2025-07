Rodrygo pode ser peça-chave em negociação entre Real Madrid, Liverpool e Barcelona

Rodrygo teve pouco espaço no Mundial de Clubes, com somente 92 minutos em três jogos - (crédito: Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Rodrygo, atacante do Real Madrid, está perto de deixar o clube espanhol e pode ser peça-chave para uma troca que envolve o Liverpool e o Barcelona. O brasileiro, de 24 anos, não está nos planos do técnico Xabi Alonso e teve pouco espaço no Mundial de Clubes, com somente 92 minutos em três jogos.

Por outro lado, o Liverpool vê em Rodrygo uma boa opção para reforçar o time em meio à possível saída de Luis Díaz. O colombiano, que chegou em 2022 e busca mais protagonismo e um salário maior, tem sido cobiçado pelo Barcelona, que deseja contratá-lo nesta janela de transferências do futebol europeu.

A possível negociação envolveria o Liverpool recebendo Rodrygo do Real Madrid, enquanto libera Díaz para o Barcelona. Os valores das transferências devem ficar entre 60 e 80 milhões de euros (R$ 384 e 512 milhões). Porém, segundo informações da imprensa espanhola, o Barça tenta fechar o negócio por cerca de 62 milhões de euros (R$ 397 milhões).

Com grandes investimentos recentes, o Liverpool precisa vender para equilibrar as contas e Rodrygo pode ser a chave para viabilizar a chegada de novos reforços. Ao mesmo tempo, pode permitir que Díaz siga seu caminho para o Barcelona.

