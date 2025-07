Troféu original do Mundial fica com Donald Trump

Chelsea conquistou o título do Mundial, mas a taça original ficou com Trump - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O Chelsea conquistou o Mundial de Clubes neste domingo (13), mas não ficou com a taça. Quer dizer, a versão original dela. Na premiação após a vitória contra o PSG, o clube londrino recebeu uma réplica do troféu original, que permanece exposto no Salão Oval da Casa Branca.

A peça, fabricada pela Tiffany & Co., com acabamento de ouro 24 quilates e um design inovador, foi apresentada em março, em uma cerimônia da Fifa, em Washington. Desde então, o troféu nunca deixou a Casa Branca, conforme relatado pelo próprio Trump.

“Eles (a FIFA) disseram: ‘Você poderia guardar esse troféu por um tempo?’ Nós o colocamos no Salão Oval e então eu perguntei: ‘Quando vocês vão buscar o troféu?’, e (Gianni Infantino) respondeu: ‘Nunca vamos buscá-lo, você pode ficar com ele para sempre no Salão Oval’. Realmente fizeram um novo, mas agora (o original) está no Salão Oval, afirmou o presidente em entrevista ao DAZN.

Trump causou desconforto nos jogadores do Chelsea na cerimônia de premiação do Mundial. Após entregar a taça ao capitão Reece James, o presidente seguiu no meio dos atletas, descumprindo o protocolo, e gerou uma situação um tanto quanto bizarra no MetLife Stadium.

“Disseram-me que ele iria entregar o troféu e depois sair do palco, e eu pensei que ele sairia do palco, mas ele quis ficar”, descreveu James.

