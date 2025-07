Danilo, ex-Palmeiras, pode parar no Botafogo

O volante Danilo, com passagem pela Seleção Brasileira, pode parar no Botafogo. A Eagle Football, empresa de John Textor, negocia a fera com o Nottingham Forest para colocá-lo no Lyon. No entanto, a Ligue 1 impôs limitações para o clube francês na aquisição de novos reforços. A saber: limitação na folha de pagamento e restrição de orçamento para contratações. Assim, o Mais Tradicional surge como opção para o cabeça de área. A informação é do site “ge”.

Há algumas semanas, aliás, o Lyon esteve perto de um acerto com o Forest pelo jogador. Contudo, o negócio não foi para frente. Afinal, os franceses tiveram problemas com o órgão que controla as finanças naquele país e quase foram parar na Segunda Divisão. O clube recorreu e conseguiu ficar na elite.

Danilo, ex-Palmeiras, é considerado um bom custo-benefício pela holding. Como o Botafogo é da mesma rede multiclubes do Lyon e a Eagle não quer perder a oportunidade de comprar o jogador por um valor baixo, o Glorioso apareceu como possibilidade. Ele ficaria no Rio de Janeiro até os franceses acertarem suas contas.

No entanto, jogar no Botafogo não é algo que empolgue Danilo por conta de sua forte ligação com o Palmeiras. O estafe do jogador tem quase o mesmo pensamento. Vê com bons olhos uma ida ao Lyon, mas fica com o pé atrás em relação ao Mais Tradicional. A França é, assim, prioridade durante as negociações.

Danilo está no Forest desde 2022. Por lá, soma 62 jogos, seis gols e quatro assistências. Na última temporada, ele pouco entrou em campo. O clube da Premier League já avisou a Textor que o volante não está nos planos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.