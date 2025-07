Os impactos do Mundial de Clubes na Seleção de Ancelotti

Carlo Ancelotti fez o que dele se espera como técnico da Seleção Brasileira: viajou aos Estados Unidos para acompanhar in loco a decisão do Mundial de Clubes em Nova Jersey. E suas ações foram coordenadas: evitou discursos protocolares e avaliou a participação dos representantes brasileiros. Para o italiano, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras jogaram à altura do primeiro escalão europeu.

Com a proximidade da convocação para a Seleção Brasileira, em agosto, Carleto dará peso relevante às observações ao quarteto naquela que será a primeira lista 100% realizada pelo treinador ao lado de sua comissão técnica. Os confrontos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, servirão para testes, visto que a classificaçao já foi assegurada.

O Fluminense alcançou o melhor resultado entre os brasileiros ao ser semifinalista, mas apesar de o goleiro Fábio (44 anos) e o zagueiro Thiago Silva (40) terem provado que ainda podem jogar no mais alto nível, é praticamente certo que a dupla não se enquadra no planejamento de Ancelotti em razão das idades avançadas.

O Palmeiras chegou até as quartas de final com grande contribuição de Paulinho. Seria um forte nome a entrar na próxima lista de Ancelotti caso não precisasse se recuperar fisicamente. A começar por um procedimento cirúrgico. Por outro lado, Estêvão se despediu do clube com atuações regulares e deve estar na próxima convocação, mas não para ser titular. Restará a ele comer a bola no campeão mundial Chelsea.

Por falar nos Blues, o Flamengo marcou sua campanha com a vitória sobre o time inglês (3 a 1) na fase de grupos. E Bruno Henrique desfilou sua qualidade para fazer a diferença em jogos de peso, se tornando homem de confiança do técnico Filipe Luís.

Gerson deixou o Rubro-Negro após o Mundial e é outro que se mantém em alta apesar da transferência para o futebol russo, de pouca visibilidade. Ao menos para a convocação do mês que vem, é difícil imaginar que ele não esteja presente.

Já o Botafogo, que passa a ter o comando de Davide Ancelotti, filho de Carleto, contou com o brilho de John no torneio. Ele pode ganhar oportunidade na Canarinho, já que a terceira vaga de goleiro ainda segue aberta.

Igor Jesus também se destacou, eleito o melhor jogador em duas partidas do Mundial. Mas ele já se transferiu para o Nottingham Forest, da Inglaterra. É bem provável que retorne à Seleção para brigar pela vaga de centroavante.

Disputa acirrada pela ‘9’ da Amarelinha

O ex-botafoguense, contudo, já sabe que se for convocado, tende a sofrer com a forte concorrência na posição. Isso porque João Pedro, que estava na “pré-lista” e não entrou na relação final na primeira convocação de Ancelotti, passou a ser o favorito para assumir a camisa 9 da Canarinho em razão de suas atuações no campeão Chelsea.

E com mérito de sobra. Afinal, ele deixou excelente impressão com dois belos gols na semifinal diante do Fluminense e reforçou o alto nível na decisão contra o PSG, quando armou jogadas que desestabilizaram a retaguarda parisiense e anotou o terceiro gol do triunfo londrino.

Ainda pelo Chelsea, o volante Andrey Santos aproveitou as oportunidades após retornar de empréstimo do Strasbourg. No Mundial, o ex-vascaíno atuou em quatro partidas e foi titular contra o Palmeiras. Assim, ele não deve mudar seu status atual de convocado. Afinal, esteve na primeira lista de Ancelotti e jogou 12 minutos frente ao Equador.

Os brasileiros que atuam na Liga Saudita foram protagonistas na grande campanha do Al-Hilal, que avançou surpreendentemente até às quartas de final graças a um triunfo histórico sobre o Manchester City nas oitavas. O atacante Marcos Leonardo, ex-Santos, fez quatro gols no torneio e pode receber como recompensa uma primeira convocação.

O lateral-esquerdo Renan Lodi sonha com a volta à Seleção, já que não é lembrado desde que Fernando Diniz era o comandante. Malcom, por sua vez, também teve destaque — em especial na batalha contra os ingleses — e alimenta uma convocação.

Apesar da eliminação do Real Madrid com uma acachapante goleada por 4 a 0 para o PSG, o zagueiro Éder Militão voltou aos gramados após lesão no joelho e, assim, ganha força na briga por uma vaga na Canarinho.

Situação adversa vive o meia Rodrygo, que ficou fora da primeira lista de Ancelotti por conta de recuperação física e tinha no Mundial a possibilidade de dar a volta por cima. Mas, ao que parece, ele perdeu espaço no elenco com a chegada do treinador Xabi Alonso.

Em relação à dupla de zaga brasileira do vice-campeão Paris Saint-Germain, Marquinhos tende a seguir como titular de Ancelotti enquanto Beraldo deve se manter como opção no banco. O ex-são-paulino, convocado pelo italiano na primeira lista, esteve entre os 11 iniciais na derrota para o Botafogo e só voltou ao time na semifinal e na decisão.

Diante do Chelsea, ele sofreu com os atacantes, em especial Cole Palmer e João Pedro. Mas, ainda assim, não acredito que ele fique fora da próxima lista da Seleção Brasileira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.