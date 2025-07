Tapia chega ao Brasil para assinar com o São Paulo: ‘Muito feliz de estar aqui’

Tapia é o primeiro reforço do São Paulo nesta janela de transferências - (crédito: Foto: Divulgação/River Plate)

Primeiro reforço desde a chegada de Hernán Crespo ao comando do São Paulo, o atacante Gonzalo Tapia chegou ao Brasil na tarde desta segunda-feira (14). O chileno desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O jogador foi recepcionado por funcionários do clube e falou rapidamente com os jornalistas que estavam presentes no local. O atacante mostrou muita felicidade ao chegar ao Tricolor e está ansioso para o que acontecerá nos próximos dias.

“Estou muito contente de chegar aqui. Estamos recém-chegando e vamos ver o que passa nesses dias, muito feliz de estar aqui nesse clube”, afirmou.

Antes de deixar o River Plate, Tapia teve uma conversa com o meia Galloppo, que está emprestado pelo São Paulo aos Millonarios. O atacante revelou que o antigo companheiro só falou coisas boas sobre o Tricolor.

“Falei com ele, sim! Ele falou maravilhas deste clube”, destacou.

