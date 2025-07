Flamengo vence, se garante nas oitavas do Brasileirão Sub-20 e afunda o Galo

Jogadores do Flamengo celebram um dos gols no 4 a 2 sobre o Atlético-MG - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo)

Nesta segunda-feira, 14/7, no jogo que abriu a 18ª rodada (penúltima) do Brasileirão Sub-20, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 2 no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O zagueiro Iago fez dois gols para o Rubro-Negro. Os outros foram de Guilherme e Matheus Gonçalves, que saiu do elenco principal para ajudar a equipe de base. O jogador estava praticamente negociado com o Cruzeiro e se surpreendeu com o fim da negociação. Para o Galo, marcaram Louback e David Kauã.

Esta vitória leva o Flamengo aos 30 pontos. Com isso, garante antecipadamente sua classificação para as quartas de final (G8). O time, provisoriamente, ocupa a 5ª colocação. A liderança é do Palmeiras, com 39 pontos. Mas o Atlético Mineiro vai de mal a pior. Afinal, com 14 pontos, é o penúltimo colocado. Assim, corre seríssimo risco de rebaixamento (das 20 equipes, três caem).

Como foi a vitória de virada do Flamengo

O Flamengo teve o domínio do jogo nos primeiros 25 minutos, mas sem oferecer maior perigo à defesa. Aos 27 minutos, o Galo abriu o placar. Em boa jogada de Pascini, que recebeu nas costas do lateral Gustavo, ele avançou e rolou para Louback, que apareceu livre na marcação e apenas empurrou para o gol.

Contudo, aos 31 minutos, veio o empate rubro-negro. Após boa jogada de Lorran pela lateral, ele tocou para Daniel Sales, que cruzou. Guilherme ficou com o rebote e finalizou mesmo travado. A bola tomou a direção do gol e entrou, sem chance para o goleiro. A virada veio aos 40 minutos, com um golaço de Matheus Gonçalves, que tirou o marcador da jogada, avançou e chutou forte de fora da área. Mas o Flamengo ainda ampliou aos 43, quando Iago escorou de cabeça um escanteio cobrado pela esquerda por Joshua.

No segundo tempo, mais uma vez Iago marcou de cabeça. Mas desta vez escorando falta pela esquerda cobrada por Matheus Gonçalves. Embora o Galo tenha diminuído numa bela cobrança de falta de David Kauã, o Mengo manteve a pegada e criou as melhores chances para ampliar. Porém, sem sucesso, muito por causa de boas defesas do goleiro Pedro Cobra.

Jogos da 18ª rodada do Brasileirão Sub-20

Segunda-feira (14/7)

Flamego 4×2 Atlético-MG

Quarta-feira (16/7)

Santos x Athletico-PR – 15h

América-MG x Fortaleza – 15h

Grêmio x Cuiabá – 15h

Cruzeiro x São Paulo – 15h

Bahia x Botafogo – 15h

Juventude x Vasco – 15h

Bragantino x Internacional – 15h

Atlético-GO x Palmeiras – 15h30

Quinta-feira (17/7)

Flkuminense x Corinthians – 21h30

