Gilberto marca duas vezes, e Juventude vence Sport em duelo do Z4

Com dois gols de Gilberto, o Juventude venceu o Sport por 2 a 0, nesta segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Brasileirão. Em duelo direto na luta contra o Z4, o time gaúcho levou a melhor. Dessa forma, voltou a respirar aliviado e vê a luz no fim do túnel cada vez mais próxima. O Leão da Ilha, por sua vez, segue afundado na laterna.

Com a vitória, o Juventude chegou aos 11 pontos e subiu para o 17º lugar. Assim, igualou a pontuação do Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, é o lanterna, com apenas três pontos — e segue sem vencer. O time gaúcho volta a campo no domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, enquanto o Sport recebe o Botafogo, no mesmo dia, às 17h30, em Recife.

Juventude larga na frente

Jogando em casa, o Juventude se impôs e dominou as ações no primeiro tempo. Afinal, o time gaúcho abriu o placar logo aos 11 minutos, o que ajudou a ditar o ritmo de jogo. Após cruzamento na medida de Reginaldo, Gilberto acertou belo cabeceio, sem chances de defesa para o Gabriel. Depois, o camisa 9 voltou a ter outra grande chance cara a cara com o goleiro do Sport, mas não aproveitou.

O Sport foi inofensivo na maior parte do tempo. Contudo, criou chances para empatar ainda no primeiro tempo. Crystian Barletta tentou duas vezes, mas Gustavo salvou o Juventude. Apesar disso, o time gaúcho soube se defender bem durante todo o tempo, o que contribuiu para as poucas ações ofensivas do Leão.

Gilberto faz o segundo e garante a vitória

O Juventude voltou do intervalo disposto a resolver a partida. E assim fez. Afinal, Gilberto aproveitou a falha da defesa do Sport e ampliou logo aos três minutos. Com dois gols de vantagem, o time gaúcho ficou em situação confortável e controlou o restante da partida. Assim, nomes experientes como Nenê tiveram papel de segurar a bola.

Por outro lado, o Sport levou um pouco mais de perigo na etapa final. Logo após sofrer o segundo gol, chegou a diminuir com Rafael Thyere. Contudo, foi anulado por impedimento de Kevyson. Depois, Gustavo voltou a salvar o Juventude em chute de Crystian Barletta. Mas o Leão não teve mais forças para reagir.

JUVENTUDE 2 x 0 SPORT

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data: 14/07/2025

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Gols: Gilberto, 11’/1ºT (1-0); Gilberto, 3’/2ºT (2-0)

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Luis Mandaca (Alan Ruschel, 43’/2ºT), Hudson (Caíque, 20’/2ºT) e Jadson; Gabriel Taliari (Nenê, 30’/2ºT), Batalla (Giovanny, 20’/2ºT) e Gilberto (Matheus Babi, 29’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Romarinho, 22’/2ºT); Zé Lucas (Pedro Augusto, 39’/2ºT), Rivera, Sergio Oliveira (Atencio, 23’/2ºT) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Jeffinho, 23’/2ºT) e Gonçalo Paciência (Kevyson, 0’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Leone Carvalho Rocha

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Hudson, Jadson e Matheus Babi (JUV); Matheus Alexandre e Lucas Lima (SPT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.