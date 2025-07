Declaração de diretor da base do Flamengo causa polêmica e português se pronuncia

O novo diretor das categorias de base do Flamengo, Alfredo Almeida, já teve que lidar com críticas logo após a sua apresentação. Em sua primeira entrevista coletiva no cargo, o português afirmou que jogadores africanos possuem mais “valências físicas”, enquanto os europeus possuem uma parte mental mais forte.

O dirigente respondia a uma pergunta sobre uma declaração de José Boto sobre uma suposta perda de talento na formação de atletas no Brasil. Almeida concordou com o compatriota e deu a declaração ao falar sobre a situação em outros lugares.

“Quando Boto passou essa informação, eu assino embaixo. O que o atleta brasileiro tem, provavelmente não há em mais nenhuma parte do mundo. Tem a ver com o dom, a magia, a irreverência, a relação com a bola. Isso não existe em quase nenhuma parte do mundo. Depois, existem outras zonas do globo que têm outras valências. Por exemplo, a África tem valências físicas como em quase nenhuma parte do mundo. Na parte mental, temos que ir a outras zonas da Europa e do globo. E há uma realidade do Brasil em que pensaram que o europeu vinha ao Brasil comprar força, atletas altos, grandes, fortões”, afirmou Almeida.

A declaração foi alvo de críticas entre torcedores. O dirigente do Flamengo se pronunciou e disse que em nenhum momento teve a intenção de utilizar um tom discriminatório. Almeida pediu perdão pela forma que se expressou e explicou que estava tentando analisar os processos de formações que há ao redor do mundo.

Confira nota de Alfredo Almeida na íntegra:

“Durante a entrevista coletiva de minha apresentação como diretor da base do Flamengo, fiz uma explanação mais ampla sobre os diferentes perfis de atletas ao redor do mundo e as valências que costumam ser observadas por clubes no processo de formação e recrutamento.

Um trecho específico da minha fala, isolado do contexto geral, acabou gerando interpretações que em nada refletem meu pensamento. Por isso, peço desculpas se a forma como me expressei causou qualquer desconforto. Não houve, em momento algum, a menor intenção de soar discriminatório.

Tenho total consciência de que há atletas com grande capacidade tática no futebol africano, assim como existem jogadores europeus com enorme talento criativo e brasileiros com impressionante força física. As características dos jogadores não se limitam à sua origem geográfica.

Reforço meu respeito a todas as culturas, povos e escolas do futebol. Sigo comprometido com o trabalho de formação no Flamengo, pautado por valores como inclusão, diversidade, ética e desenvolvimento integral dos nossos atletas”.

