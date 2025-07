CEO do Fortaleza explica demissão de Vojvoda: ‘Decisão difícil’

O Fortaleza anunciou o fim de uma era vitoriosa nesta segunda-feira (14). O clube oficializou a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda. A decisão, aliás, encerra um ciclo de mais de quatro anos do argentino no comando. O CEO do clube, Marcelo Paz, classificou a saída como uma “decisão difícil”. O time, portanto, agora busca um novo comandante no mercado.

O próprio Marcelo Paz foi o porta-voz da difícil decisão da diretoria. Primeiramente, ele fez questão de exaltar o imenso legado do treinador. No entanto, justificou a necessidade de uma mudança de rumos para o futuro.

“Vojvoda ajudou a transformar o Fortaleza e o futebol cearense. Porém o futebol exige decisões difíceis e entendemos que é o momento de promover uma mudança necessária”, afirmou Paz.

O diretor de futebol, Sérgio Papellin, ademais, também se pronunciou sobre a saída. Ele reforçou a ideia do encerramento de um ciclo extremamente vitorioso:

“Depois de quatro anos, cinco títulos, nos despedimos do nosso treinador. Tudo tem uma hora de encerrar. A partir de agora vamos buscar um novo comando de um treinador que tenha um perfil vencedor, que comece um ciclo vitorioso.”

Vojvoda, de fato, deixa o clube como o maior técnico de sua história. Ele chegou ao Leão do Pici em maio de 2021 e acumulou grandes feitos. Sob seu comando, por exemplo, o Fortaleza ganhou cinco títulos importantes. A equipe também disputou três edições de Copa Libertadores e chegou a uma final de Sul-Americana.

