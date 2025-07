Arthur Elias destaca evolução da Seleção em estreia na Copa América

Arthur Elias admitiu o desempenho ruim na estreia, mas destacou a evolução do Brasil após o intervalo - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

O Brasil não teve a estreia dos sonhos, mas venceu na estreia na Copa América feminina. Após a partida, o técnico Arthur Elias valorizou o desempenho da equipe no segundo tempo. Contudo, admitiu o desempenho ruim na vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, neste domingo (13), no Equador.

“Tecnicamente, a gente não conseguiu fazer um jogo com mais fluidez. Demoramos a vencer duelos no primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem pior do que o segundo, em que evoluímos. Essa capacidade é importante também. E, obviamente, vamos crescer bastante na competição”, disse.

Atual campeã da Copa América, a Seleção Brasileira estreou com vitória sobre a Venezuela. Contudo, teve uma atuação pouco inspirada. No geral, o Brasil teve mais volume de jogo, mas não conseguiu criar muitas oportunidades. Amanda Gutierres fez 1 a 0 no primeiro tempo, enquanto Duda Sampaio completou na etapa final.

O Brasil volta a campo contra a Bolívia, na quarta-feira (16), às 18h (de Brasília), no estádio Gonzalo Pozo Ripalda, conhecido como Chillogallo

