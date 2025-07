Cuiabá x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

A 16ª rodada da Série B se encerra com um clássico de opostos nesta terça-feira (15). O Cuiabá recebe o Amazonas às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal. O Dourado, que ocupa a sétima posição, joga em casa para encostar no G-4 e entrar de vez na briga pelo acesso. Enquanto isso, a Onça-Pintada é a lanterna da competição e precisa de um resultado heroico fora de casa para começar a sonhar com uma saída da zona de rebaixamento.

O duelo, portanto, tem um peso enorme para as ambições de cada clube. Para o Cuiabá, que é muito forte como mandante, a vitória é quase uma obrigação para se firmar na parte de cima da tabela. Já para o Amazonas, que faz sua primeira Série B, somar pontos contra um adversário forte seria um resultado de ouro na dura luta pela permanência na divisão.

Onde assistir

A partida entre Cuiabá e Amazonas, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 19h30.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá chega para a partida vivendo uma fase muito ruim e sob grande pressão para quebrar um jejum. A equipe mandante não vence há quatro jogos. Além disso, seu retrospecto recente é negativo, com três derrotas, um empate e apenas um triunfo nos últimos cinco compromissos. Portanto, o time vê o confronto em casa contra o lanterna como a oportunidade ideal para reencontrar o caminho da vitória.

Para este jogo, no entanto, o técnico Guto Ferreira terá que lidar com uma série de problemas. O time tem três jogadores importantes suspensos: o zagueiro Alan Empereur e os volantes Lucas Mineiro e Calebe. Para completar, o meia argentino Yamil Asad segue no departamento médico e continua sendo um desfalque de longa data, o que força o treinador a montar uma equipe bastante modificada.

Como chega o Amazonas

Apesar de ser o lanterna da competição, o Amazonas chega para o jogo vivendo um momento de maior constância que seu adversário. A equipe visitante tem uma campanha recente superior à do Cuiabá. Nos últimos cinco jogos, por exemplo, o time conquistou duas vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota. Com isso, busca aproveitar a má fase do rival para surpreender fora de casa.

O técnico Guilherme Alves, contudo, também tem seus próprios desfalques para administrar. O atacante Luan Silva foi expulso na última partida e está suspenso, sendo uma baixa certa para o setor ofensivo. Além dele, a presença do zagueiro Jackson no time titular é uma dúvida, o que pode causar mais uma mudança na estrutura da equipe para o duelo em Cuiabá.

CUIABÁ x AMAZONAS

16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data-Hora: 15/7/2025 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá-MT

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; De Lucca, Max e Denilson; Derik Lacerda, Alisson Safira e Juan Christian. Técnico: Guto Ferreira.

AMAZONAS: Pedro Caracoci; Matheus Blade, Rafael Vitor e Fabiano; Thomás Luciano, Larry Vásquez, Domingos e Durmisi; Kevin Ramírez, Henrique Almeida e Diego Zabala. Técnico: Guilherme Alves

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

