Argentina e Uruguai se enfrentam pela 2ª rodada da Copa América feminina

Nesta terça-feira, 15/7, será disputada a segunda rodada do Grupo A da Copa América Feminina 2025, que está sendo realizada no Equador. Às 18h (de Brasília), o Uruguai faz um clássico sul-americano contra a Argentina. Mais tarde, às 21h, de Brasília, o Peru enfrenta as donas da casa, o Equador. Ambos os jogos acontecem no estádio Banco Guayaquil, em Sangolquí, na região metropolitana de Quito, casa do Independiente del Valle.

O Uruguai empatou com o Equador na primeira rodada, mas a Argentina faz sua estreia nesta terça. Campeã em 2006 — única edição em que o Brasil não venceu —, o time argentino entra como favorito, especialmente porque tem bom retrospecto contra o Uruguai. Afinal, venceu cinco dos seis confrontos entre as equipes na história da competição, com 19 gols a favor e apenas dois contra. Yamila Rodríguez éo maior destaque das Hermanas.

Já Equador e Peru buscam a primeira vitória. As peruanas, que foram goleadas por 3 a 0 pelo Chile, são consideradas as mais fracas do grupo.Assim, nada indica que as equatorianas terão dificuldades para vencer. Além disso,Karen Flores, destaque do Equador e que mandou bem na estreia contra as uruguaias, se recuperou e vai ao jogo.

O Brasil integra o Grupo B e estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela. A Seleção volta a campo nesta quarta-feira, 16/7, contra a Bolívia, que perdeu por 4 a 0 para o Paraguai na primeira rodada.

Regulamento

São dois grupos com cinco seleções. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais. O campeão e o vice se garantem nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Mas as seleções que terminarem em terceiro, quarto e quinto lugares se classificam para os Jogos Pan-Americanos de 2027, que serão no Peru. Porém, o Peru termine entre terceiro e quinto colocados, a sexta colocada também se classifica para o Pan.

2ª Rodada da Copa América Feminina 2025

Terça-feira (15/7) — Grupo A

18h – Uruguai x Argentina

21h – Peru x Equador

Quarta-feira (16/7) — Grupo B

18h – Bolívia x Brasil

21h – Venezuela x Colômbia