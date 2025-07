Terrabolistas repercutem estreia da Seleção na Copa América

Atual campeã da Copa América, a Seleção Brasileira não atingiu as expectativas na estreia. O Brasil sofreu mais do que o esperado, sentiu o desgaste da altitude e correu riscos. Contudo, conseguiu vencer a Venezuela por 2 a 0, domingo (13), no Estádio Chillogallo, em Quito. No podcast “Terrabolistas”, nesta segunda-feira (14), a jornalista Amanda Porfírio analisou a atuação e destacou a dificuldade da equipe brasileira, apesar da superioridade técnica e tática.

“Foi uma estreia que ficou bastante abaixo do que a gente esperava. Essa sensação ficou nas jogadoras também, que saíram de campo bem cansadas. A qualidade técnica do Brasil é muito superior e esperávamos mais. Cometeu muitos erros de passes e posicionamento, sofreu muito com bolas nas costas e sofreu mais do que deveria. Teve até risco de sofrer empate. Não foi fácil como a gente esperava, mas a gente espera que o Brasil evolua e que esse problema da altitude tenha ficado somente na estreia”, disse.

Marta e Arthur Elias reconhecem dificuldades da Seleção

O desempenho ruim da Seleção Brasileira na estreia na Copa América foi reconhecido por Marta e pelo técnico Arthur Elias. A Rainha admitiu que o Brasil sentiu o peso da altitude. Afinal, a cidade de Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Já o treinador, por sua vez, também ressaltou que o time brasileiro evoluiu no segundo tempo, quando acertou mais as falhas e conseguiu marcar o segundo gol para assegurar a vitória.

Com a vitória, o Brasil somou seus primeiros três pontos. Contudo, ocupa o segundo lugar, já que o Paraguai goleou a Bolívia por 4 a 0. Aliás, a seleção boliviana é a próxima adversária da equipe brasileira. A Seleção volta a campo na quarta-feira (16), às 18h (de Brasília), no estádio Gonzalo Pozo Ripalda, mesmo palco da estreia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.