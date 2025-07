Terrabolistas analisam a polêmica entre Filipe Luís e Pedro

As declarações feitas pelo técnico Filipe Luís sobre o atacante Pedro, após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo no último sábado (12), seguem repercutindo. O programa Terrabolistas, do portal Terra, desta segunda-feira (14) abordou o assunto e o impacto que ele traz no elenco rubro-negro.

Para a jornalista do Estadão, Amanda Porfírio, a situação alcançou um limite para que o treinador abordasse o assunto de tal forma na coletiva. Além disso, Amanda aponta que Filipe agiu bem para evitar que o comportamento do atacante não influenciasse o resto do elenco.

“Acho que para ele ter feito isso, é porque chegou em um limite. Ele não é nenhum menino de expor, querendo ou não a gente sabe que isso não é comum, muita coisa fica no vestiário. E eu sinceramente concordo com essa postura que às vezes é necessária para não contagiar os outros jogadores. Acho que hoje não exista uma divisão dentro deste vestiário, existe uma expectativa que as coisas melhorem e que ele, Filipe Luís, é uma figura central dentro desta calmaria”, destacou.

A jornalista Aline Bravo concordou com a companheira e recordou que o atacante já possui problemas com a diretoria. Entretanto, Aline ressalta que o torcedor e o treinador não podem ser vítimas de situações entre o jogador e o clube.

“O Pedro já possui um rusga com a diretoria do Flamengo há algum tempo. Só que essa rusga não pode ir para campo, porque o torcedor e o próprio Filipe não têm nada a ver com os imbróglios judiciais do Pedro. E, realmente, essa cultura de treino pode ser atingida quando tem um cara fazendo corpo mole e o treinador está passando pano”, enfatizou.

Terrabolistas

O programa Terrabolistas é transmitido todas as segundas-feiras, às 10h (de Brasília) no canal do Terra no YouTube. Mas você pode acompanhá-lo quando quiser na plataforma. Para acompanhar o programa desta semana, clique aqui.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.