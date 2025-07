Allan aproveita chance e pode ter sequência de jogos no Flamengo

Com a lesão de Pulgar, o Flamengo precisa se ajustar no meio-campo. No entanto, na vitória sobre o São Paulo, no último sábado, o Rubro-Negro pareceu não sentir falta dos jogadores ausentes. O que parecia uma preocupação, virou uma solução. O volante Allan aproveitou a chance, teve sua melhor atuação com a camisa rubro-negra e ganhou confiança para a sequência de jogos na temporada.

Allan, sem dúvidas foi potencializado por Jorginho, que também fez sua estreia no Maracanã. O camisa 29 fez desarmes e interceptações importantes, foi o jogador com maior percentual de passes certos, segundo o Sofascore. Além disso, ele mostrou que será útil na ausência do chileno, que é o titular da posição e deve ficar fora por pelo menos dois meses.

O volante, aliás, ficou em campo todos os 90 minutos da vitória sobre o São Paulo. Nos momentos que o Flamengo tinha a bola, o meia participou principalmente para ajudar na saída com passes curtos e, quando a equipe passava do meio-campo, aparecia nos dois lados para receber e distribuir o jogo, buscando sempre o setor menos marcado.

Muitos esperava que De la Cruz fosse o nome para formar a dupla com Jorginho. No entanto, Filipe apostou em Allan, que teve participação sólida, sendo inclusive elogiado pelo treinador após a partida.

Desde que chegou ao Flamengo em 2023, Allan não conseguiu emplacar. O jogador foi reserva e não teve espaço em grande parte do tempo. Agora, diante das circunstâncias, vive a expectativa de ter seu maior número de jogos em sequência. Por fim, o rubro-negro volta a campo pelo Brasileiro na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro.

Em crescente

Nesta temporada, Allan atuou por 23 partidas pelo Flamengo, já é um pouco mais que a metade de partidas que o volante fez na temporada passada. O jogador, portanto, entrou em campo 40 vezes em 2024 e viveu períodos de incertezas no Rubro-Negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.