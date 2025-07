Corinthians tem setor ofensivo muito desfalcado para o próximo embate. Veja opções

Depay será um dos desfalques do Corinthians contra o Ceará - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians terá importantes problemas ofensivos para o confronto desta quarta-feira (16/7), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o setor já desfalcado e sem reforços na janela, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com seus principais atacantes.

Afinal, Ángel Romero e Memphis Depay, titulares diante do Red Bull Bragantino no último domingo, receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Além disso, Yuri Alberto segue fora por lesão. O camisa 9 ainda se recupera de uma fratura em uma vértebra da coluna e não terá condições de jogo em Fortaleza.

“Temos que encontrar um caminho e trabalhar. Tudo o que conversei com a diretoria, especialmente com o Fabinho (executivo de futebol), desde o primeiro encontro, seguimos mantendo. Não fico cobrando a todo momento por aquilo que ainda não foi feito” declarou Dorival Júnior, após a derrota para o Bragantino por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Ataque carente e mercado estagnado

Sem conseguir reforçar o elenco na atual janela de transferências, o Timão ainda busca opções para o setor ofensivo. A prioridade é contratar jogadores de velocidade pelos lados do campo, mas a limitação orçamentária tem travado negociações. Até aqui, nenhum reforço foi anunciado.

“O importante é que o trabalho está sendo desenvolvido e temos que valorizar quem está aqui, buscando soluções internamente. É um processo moroso às vezes, mas que dá resultado”, disse o treinador.

Diante da escassez de opções, os jovens Kayke e Gui Negão, promovidos da base, devem estar novamente entre os relacionados. Talles Magno também surge como alternativa para o setor ofensivo. Já Héctor Hernández, que perdeu espaço, sequer foi ao banco contra o Bragantino por decisão técnica.

Baixo rendimento ofensivo preocupa Corinthians

A dificuldade para marcar gols é um problema recorrente desde a chegada de Dorival. Afinal, em 12 partidas sob o comando do treinador, o Corinthians balançou as redes apenas 12 vezes, média de um gol por jogo. Aliás, apenas contra o Internacional, em Itaquera, a equipe conseguiu marcar mais de uma vez.

“O que estamos precisando é aquilo que tivemos nos momentos em que o Yuri esteve em campo, que são os gols. Estamos no caminho, espero que possamos alcançar isso novamente”, finalizou.

O Corinthians não vence há quatro jogos e busca uma recuperação no Castelão diante de um Ceará embalado pela torcida. Sem seus principais nomes no ataque, o desafio de Dorival será encontrar, dentro do elenco, soluções imediatas para manter a equipe competitiva.

