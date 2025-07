Renato tenta repetir feito de Diniz e extrair o melhor de John Kennedy no Fluminense

John Kennedy foi decisivo no título da Libertadores do Fluminense em 2023 - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

O Fluminense garantiu o retorno de um velho conhecido para a sequência da temporada. Afinal, o Pachuca, do México, se antecipou ao clube carioca ao afirmar que John Kennedy deixará o período de empréstimo para voltar ao Tricolor, onde se tornou ídolo aos 21 anos com o gol do título da Libertadores de 2023.

Diante disso, o técnico Renato Gaúcho colocará à prova a sua fama de recuperar jogadores, que se sobressaiu nos tempos de Grêmio e repetir o feito de Fernando Diniz com o atacante.

Isso porque em 2023, John Kennedy chegou a atuar pela Ferroviária, de Araraquara, no Estadual. No entanto, retornou ao Fluminense a pedido do comandante e teve o melhor momento de sua carreira ao se destacar no mata-mata daquela edição do torneio continental.

Emprestado no início de 2025, o jogador teve um bom início no Pachuca-MEX, ao anotar nove gols e uma assistência em 12 partidas. Contudo, começou a perder espaço após a eliminação nas quartas de final do Clausura 2025 para o América do México e a chegada do técnico Jaime Lozano; Algo que fez com que o atleta deixasse de ser titular absoluto e ficasse insatisfeito.

???????? | Gracias por tu entrega y compromiso con los colores de Pachuca: ¡Te deseamos mucho éxito en tu siguiente reto, John Kennedy! ???? pic.twitter.com/FMX9K5eveP — Club Pachuca (@Tuzos) July 14, 2025

Renato tem essa ‘fama’ na carreira

Quando esteve à frente do Imortal Tricolor, Renato se notabilizou por recuperar jogadores e potencializar as qualidades de atletas que estavam em baixa. Assim, a trajetória do título da Libertadores em 2017 foi recheada dessas nuances, que destacaram a importância do treinador neste aspecto.

Entre os atletas, estão Léo Moura, Cortez, Cícero e Jael, que chegaram desacreditados em Porto Alegre, porém foram importantes no título da Libertadores. Neste mesmo ano, Luan viveu o auge de sua carreira para delírio dos gremistas, algo que jamais conseguiu manter posteriormente.

Anos depois, em 2021, Renato fez com que Michael se transformasse com a camisa do Flamengo no vice da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

No próprio Fluminense, em 2014, foi decisivo na perda de peso do atacante Walter, que se apresentou com 106kg. O treinador ajudou o atacante a ser um dos destaques. Nesse sentido, na campanha do título da Copa do Brasil de 2007, ajudou Adriano Magrão a se tornar um dos nomes mais emblemáticos daquela conquista.

