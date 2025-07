Palmeiras manifesta o desejo de renovar com Mayke

Aos 32 anos, o lateral-direito Mayke vive um momento decisivo na carreira. Afinal, com vínculo até dezembro, ele é um dos três atletas do elenco do Palmeiras – ao lado de Marcos Rocha e Marcelo Lomba – que entram no segundo semestre com o futuro indefinido.

Desde o início de julho, Mayke está liberado para assinar pré-contrato com outro clube. Um dos interessados é o Santos, que já demonstrou intenção de contratá-lo. O Peixe sinalizou com um vínculo de dois a três anos, o que representa uma proposta mais longa do que a política usual do Palmeiras para atletas acima dos 30 anos. Nos últimos casos, o clube optou por renovações de apenas uma temporada.

Apesar da movimentação santista, o Palmeiras trabalha com a ideia de renovação. A diretoria alviverde se reuniu como jogador e seu estafe na sexta-feira passada (11) e manifestou o desejo de mantê-lo no elenco. No momento, a cúpula descarta qualquer liberação antecipada.

Pessoas próximas ao jogador confirmam que, embora tenha recebido sondagens, não há qualquer acerto com outro clube. Além disso, a prioridade é seguir no Verdão.

Histórico de muitos títulos

Mayke chegou ao Palmeiras em 2017, inicialmente por empréstimo vindo do Cruzeiro, sendo adquirido em definitivo dois anos depois. Desde então, acumula 313 partidas com a camisa alviverde, oito gols e 25 assistências. Em 2023, viveu sua melhor temporada no quesito passes decisivos, somando oito assistências.

Com 12 títulos conquistados, ele é um dos atletas mais vitoriosos da história recente do clube, figurando em uma seleta lista com outros seis nomes.

Em 2024, no entanto, o lateral enfrentou um período marcado por lesões e irregularidade. Com o jovem Giay se firmando como titular na lateral direita, Mayke passou a ser utilizado em funções mais adiantadas, atuando como ala, função que dividiu com nomes como Felipe Anderson e Estêvão, este último, já transferido para o Chelsea.

