Depay aciona novo bônus e Corinthians busca solução para pagamento

As obrigações financeiras com Memphis Depay voltaram a gerar preocupação nos bastidores do Corinthians. Além de um débito de aproximadamente R$ 4,7 milhões referente à premiação pelo título do Campeonato Paulista, o clube se prepara para quitar novos bônus previstos no contrato do atacante holandês já no mês de agosto.

De acordo com as metas estipuladas em contrato, o valor a ser pago ao camisa 10 pode chegar a R$ 9,4 milhões. Esta quantia engloba R$ 4.725.603,00 pelas 27 participações diretas em gols (gols marcados ou assistências) e mais R$ 4.725.603,00 por ter sido relacionado para pelo menos 60% das partidas do Timão no período.

Mas o montante ainda pode crescer. Caso Depay participe de mais três gols (seja como artilheiro ou garçom) até o fim do mês, receberá mais R$ 1.575.201. Ele também se aproxima de atingir 70% de presença nos jogos da equipe. Afinal, até aqui, esteve presente em 44 dos 61 compromissos do Corinthians desde sua chegada, número que representa 72% de participação. Se mantiver esse índice, garantirá outro bônus do mesmo valor.

Diante da delicada situação financeira, a diretoria corintiana já admite dificuldades para honrar os compromissos de forma imediata, ainda que projete uma entrada significativa de recursos em agosto, como a primeira parcela da renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo Nike. Uma das possibilidades em estudo é o parcelamento dos valores devidos, mediante negociação direta com o estafe do jogador.

Corinthians e Depay vem se desentendendo nas últimas semanas

Além disso, o Corinthians ainda tem mais um pagamento importante previsto em contrato. Afinal, até o dia 15 de setembro, o clube deve repassar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) a título da segunda parcela das luvas pela contratação do atacante.

Na semana passada, Memphis chegou a faltar a um treino. Em conversa com a diretoria, expressou insatisfação com os atrasos e com falhas de comunicação entre o clube e seus representantes. O Corinthians se comprometeu a melhorar a interlocução e a buscar soluções para os pagamentos.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Memphis será desfalque no duelo desta quarta-feira (16), contra o Ceará, às 19h30, no Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.