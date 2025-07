Vasco recusa propostas do Cruzeiro e pretende valorizar Cauan Barros em 2026

Emprestado pelo Vasco até o fim da temporada, Cauan Barros tem se destacado com a camisa do América-MG na disputa da Série B do Brasileirão. Assim, tem despertado o interesse de outros clubes, entretanto o Cruz-Maltino, que recusou investidas do Cruzeiro pelo jovem atleta, pretende valorizá-lo a partir de 2026. A informação é do portal “ge”.

Afinal, a Raposa apresentou duas propostas pelo volante, de 21 anos, porém a diretoria do clube carioca considerou a quantia aquém do valor do atleta, que tem contrato até dezembro do ano que vem.

Como a proposta do Cruzeiro era bem alta, algo que o América-MG não iria conseguir pagar (tem opção de compra), o clube ficaria com uma taxa de vitrine, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Titular absoluto do técnico Enderson Moreira, Cauan Barros esteve em campo em 26 oportunidades pelo Coelho e, até o momento, estufou a rede cinco vezes. Vale lembrar que, em 2024, ele também esteve emprestado a outro clube, o Amazonas, que agora também disputa a segunda divisão nacional.

Com a camisa cruz-maltina, o jogador fez sua estreia entre os profissionais em 2023. Ele, inclusive, marcou dois gols: um contra o São Paulo no Brasileirão 2023 e outro contra o Sampaio Corrêa no Carioca de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.