Lucas Oliveira recusa proposta de empréstimo do Sport e permanece no Vasco

Lucas Oliveira não concordou com a proposta do Sport e segue no Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em meio ao interesse do Sport, Lucas Oliveira optou por recusar a proposta para atuar no clube da Ilha do Retiro neste segundo semestre e permanece no Vasco. Diante disso, o Leão não fará uma nova oferta e trabalhará com outras frentes para reforçar seu elenco na sequência da temporada. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube pernambucano ofereceu um contrato de empréstimo para os próximos seis meses. A diretoria cruz-maltina deu sinal verde para que o negócio avançasse, entretanto o atleta não quis dar prosseguimento.

Contratado no início de ano, o defensor, que tem contrato até o fim de 2026, teve oportunidades no Estadual, porém perdeu espaço no elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz.

Até o momento, Lucas Oliveira esteve em campo em sete oportunidades, sendo cinco delas como titular. A última vez em que atuou com a Cruz de Malta no peito foi na derrota por 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, pelo jogo da Sul-Americana realizado no dia 13 de maio.

Por fim, o clube carioca tem em seu elenco para a posição do atleta: João Victor, Maurício Lemos, Lucas Freitas e o jovem Luiz Gustavo.