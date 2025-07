Entenda os motivos de o São Paulo topar compartilhar seu estádio com o Santos

Em uma iniciativa estratégica, São Paulo e Santos acertaram um acordo que permite a utilização mútua de seus estádios por até três jogos. O pacto, selado na semana passada, autoriza o Santos a mandar partidas no Morumbis, enquanto o Tricolor poderá recorrer à Vila Belmiro em situações pontuais.

A proposta partiu do clube da Baixada Santista, que quer ampliar presença na capital paulista. O Santos procurou o São Paulo para discutir a possibilidade de utilizar o Morumbis em datas em que o estádio estiver disponível. Em contrapartida, ofereceu ao rival o direito de mandar jogos na Vila Belmiro, caso haja necessidade.

O São Paulo avaliou a proposta positivamente, especialmente diante de possíveis conflitos de calendário causados por shows no Morumbis. A parceria com a empresa Live Nation prevê uma série de eventos no estádio até 2031, o que pode comprometer a agenda do time em determinadas rodadas do Campeonato Brasileiro e de outras competições.

Contudo, apesar do acordo, os clubes ainda terão que arcar com custos operacionais. Afinal, a utilização dos estádios funcionará sob um modelo de aluguel, com valores e condições já pré-estabelecidos no memorando de entendimento assinado.

Até o momento, o São Paulo não definiu quando, ou se, utilizará a Vila Belmiro. No entanto, a diretoria considera importante ter um plano B, especialmente para não ser pega de surpresa por eventuais bloqueios do Morumbis.

Aliás, com o novo contrato com a Live Nation, algumas mudanças foram implementadas para reduzir o tempo de interdição do estádio nos dias de show. Entre as alterações, estão a instalação de túneis que ligam os anéis superiores ao campo e a mudança da montagem dos palcos para áreas atrás dos gols, fora do gramado.

São Paulo também pode atuar longe do Morumbis e da Vila

A diretoria são-paulina também estudou outras alternativas antes de fechar com o Santos. A escolha pela Vila Belmiro se deu por fatores como qualidade do gramado, localização próxima da capital, bom estado de conservação e infraestrutura adequada.

Estádios com gramado sintético, como Arena Barueri e Pacaembu, foram descartados. Mesmo com o pacto firmado com o Santos, o Tricolor segue aberto a acordos pontuais em outras localidades, inclusive fora de São Paulo. Se houver propostas comerciais vantajosas, como jogar no Mané Garrincha, em Brasília, o clube não descarta essa possibilidade.

