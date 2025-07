Leverkusen desembarca no Rio e vai à praia antes de treinar no CT do Flamengo

Delegação do Leverkusen na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Divulgção/Leverkusen)

O Bayer Leverkusen, da Alemanha, desembarcou no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (15), para realizar parte da sua pré-temporada na cidade. Assim, a delegação da equipe vice-campeã da última edição da Bundesliga visitou a praia da Barra da Tijuca antes de ir para o hotel onde ficará hospedada.

Dessa forma, o grupo de atletas irá treinar no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, até segunda-feira (21). Nesse sentido, o time do técnico Erik Ten Hag terá na agenda um amistoso previsto contra a equipe sub-20 do Rubro-Negro, na sexta-feira (18), no Estádio da Gávea.

Em entrevista, o CEO do Leverkusen, o espanhol Fernando Carro, explicou a escolha por passar uma parte da pré-temporada em solo brasileiro. Isso ocorre devido ao mercado estratégico e à conexão histórica com atletas brasileiros. Mais de 20 atuaram com a camisa da equipe nas últimas três décadas.

O clube contou com jogadores revelados pelo Flamengo em sua história, como Tita, Juan e Renato Augusto. Mas também teve outros nomes importantes, que se destacaram pela Seleção Brasileira: Lúcio, Emerson, Zé Roberto e Paulo Sérgio.

Além disso, na programação, além do amistoso, o elenco fará visitas a pontos turísticos da cidade, como Cristo Redentor, Pão de Açúcar e uma quadra de escola de samba. A delegação alemã também vai ao Maracanã domingo assistir ao Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Por fim, Carro elogiou a estrutura do CT do Flamengo e brincou sobre a coincidência dos dois times serem rubro-negros.