São Paulo encara tabu incômodo contra o RB Bragantino para espantar má fase

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (16), às 21h30, com um desafio que vai além da busca por recuperação no Campeonato Brasileiro. Afinal, o time comandado por Hernán Crespo tentará, pela primeira vez, vencer o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, desde a reformulação do clube do interior em 2020.

Apesar de já ter vencido o antigo Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid – a última vez em 2019, pelo Paulistão, por 2 a 0 – o Tricolor nunca superou a equipe após a compra pelo grupo Red Bull. De lá para cá, foram oito confrontos como visitante, com cinco derrotas e três empates, estabelecendo um incômodo tabu.

O desafio se intensifica diante do atual momento das duas equipes. O Red Bull Bragantino vive excelente fase. Afinal, ocupa a terceira colocação no Brasileirão, com apenas um ponto a menos que os líderes Flamengo e Cruzeiro. Na última rodada, venceu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, confirmando o bom momento.

Já o São Paulo atravessa uma fase delicada. O time soma quatro derrotas consecutivas e tem desempenho fraco fora de casa, com apenas três pontos somados em 18 disputados (três empates e três derrotas), o que representa aproveitamento de 16,6% longe do Morumbis.

A situação do São Paulo no Brasileiro

Após estrear com derrota para o Flamengo no Maracanã, o técnico Hernán Crespo voltará a comandar a equipe longe de seus domínios. Uma novidade pode ser o retorno do atacante Luciano, que cumpriu suspensão automática e deve reaparecer entre os titulares.

O Tricolor soma apenas 12 pontos em 13 rodadas e ocupa a 15ª colocação, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Assim, além de subir na tabela, terá a chance de acabar com a incômoda escrita em Bragança Paulista.

