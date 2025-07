Crise financeira força Atlético a negociar Rubens por valor abaixo do esperado

O Atlético Mineiro pode negociar em breve uma de suas principais peças do elenco. O clube recebeu uma proposta do futebol russo pelo jogador Rubens, que atua tanto como lateral-esquerdo e volante. Atravessando uma crise econômica, o clube deve fechar a negociação por um valor abaixo do esperado.

A oferta é de 12 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões). Como detém 80% dos direitos econômicos do atleta, o Atlético ficaria com aproximadamente R$ 60 milhões. A diretoria atleticana, porém, não revelou o nome do clube russo.

A diretoria atleticana esperava receber um valor um pouco maior. A meta era vender Rubens por 15 milhões de euros (R$ 97 milhões). Porém, a proposta abaixo das expectativas deve ser aceita devido à urgência financeira.

O Galo, inclusive, enfrenta atualmente dívidas com o elenco e tem dificuldades para arcar com salários e direitos de imagem. Assim, a tendência é que o negócio seja concretizado em breve. Do lado russo há pressa para fechar a transação, já que o campeonato nacional começa nesta sexta-feira (18).

Revelado nas categorias de base do Atlético, Rubens tornou-se peça importante nas duas últimas temporadas. Além de atuar como volante, também joga como meia e lateral-esquerdo. Em 2025 ele fez 32 partidas, sendo 27 como titular, com três gols marcados e três assistências.