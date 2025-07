Real Madrid pede à Fifa que novo Mundial de Clubes aconteça a cada dois anos

Depois do sucesso do novo formato do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, a Fifa já garantiu que haverá uma nova edição, que deve ocorrer em 2029, ainda sem sede definida. No entanto, segundo o The Guardian, da Inglaterra, o Real Madrid tem pressionado a entidade para que o evento passe a acontecer a cada dois anos.

Afinal, o clube merengue foi um grande sucesso comercial durante o torneio, sendo responsável pela venda de 25% dos ingressos e com a maior média de público. Por outro lado, Gianni Infantino acredita que realizar o torneio a cada dois anos seria um exagero. Apesar disso, pensa em outras expansões, como o aumento do número de clubes. Nesse sentido, existe a possibilidade de, na próxima edição, em 2029, a competição contar com a participação de 48 clubes. Isso porque o presidente citou as ausências de clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Barcelona, Napoli e Milan na primeira edição do torneio. Vagas e possíveis sedes No momento, o Paris Saint-Germain é o único time europeu garantido na próxima edição, visto que venceu a Champions League 2024/25. No entanto, o Chelsea, que conquistou o título, não tem vaga garantida e terá que disputar os lugares disponíveis a partir desta temporada. De acordo com o The Guardian, o Qatar se candidatou a receber a próxima edição. Contudo, a Fifa preferiria uma realização conjunta. Algo que vai ocorrer nos próximos mundiais de seleções (Canadá, EUA e México em 2026 e Marrocos, Espanha e Portugal em 2030). Por fim, o presidente da CBF, Samir Xaud, se reuniu com Infantino ainda em junho e expressou o interesse de o Brasil ser sede em 2029. Seria, portanto, uma forma de aproveitar a estrutura da Copa do Mundo feminina de 2027 e trazer mais um evento internacional para o país. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook.