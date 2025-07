John Kennedy já tem data para chegar ao Rio e se reapresentar ao Fluminense

John Kennedy em ação com a camisa do Pachuca, do México - (crédito: Foto: Hector Vivas/Getty Images)

O Fluminense contará com mais um reforço neste retorno do calendário do futebol brasileiro. Afinal, além de Soteldo, que estreou no Mundial de Clubes, um velho conhecido irá integrar o elenco neste segundo semestre. Trata-se de John Kennedy, que já se despediu do Pachuca, do México, onde estava emprestado, e deve viajar para o Brasil no fim desta terça-feira (15). A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube mexicano já utilizou as redes sociais para afirmar que encerrou o contrato de empréstimo com o jogador. Assim, o atleta, de 23 anos, deve se reapresentar ao Tricolor nesta quarta-feira (16) para a disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

“Muito obrigado pela sua entrega e compromisso com as cores do Pachuca. Te desejamos muito êxito no seu objetivo seguinte, John Kennedy!”, publicou o clube.

O jogador, então, volta ao clube após seis meses. Essa é a segunda vez que o Fluminense o cede por empréstimo e conta com sua volta pouco tempo depois. Afinal, em 2023, ele disputou o Paulistão pela Ferroviária, retornou e foi crucial na conquista da Libertadores.

Emprestado no início de 2025, John Kennedy teve um bom início no Pachuca-MEX, ao anotar nove gols e uma assistência em 12 partidas. Contudo, começou a perder espaço após a eliminação nas quartas de final do Clausura para o América do México.

Na ocasião, o técnico uruguaio Guillermo Almada, que estava há três anos e meio no cargo, pediu demissão por divergências internas, e deu lugar ao mexicano Jaime Lozano, o que fez com que o atacante deixasse de ser titular absoluto e ficasse insatisfeito.

