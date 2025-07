Sem Pedro, Flamengo divulga relacionados para jogo com o Santos

Pedro está fora do jogo do Flamengo contra o Santos pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo divulgou, nesta terça-feira (15), a lista de relacionados para o confronto com o Santos, que ocorre nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, a expectativa era saber se Pedro estaria na lista, porém o atacante ficará de fora do duelo com o Peixe na Vila Belmiro.

Com isso, a delegação rubro-negra embarca para São Paulo na tarde desta terça-feira (15). O time encerrou a preparação para a partida na parte da manhã, no Ninho do Urubu. Por outro lado, Matheus Gonçalves é a novidade da lista, que se destacou no sub-20 e por pouco não acertou sua ida para o Cruzeiro.

Vale lembrar que o Pedro não esteve entre os relacionados contra o São Paulo, no Maracanã. O técnico Filipe Luís, então, justificou a ausência ao criticar abertamente o jogador e dizer que ele teve problemas de postura e rendimento abaixo do esperado.

Nesta segunda-feira (14), o atacante conversou de portas fechadas com o restante do elenco, sem a presença do treinador. Ele também criticou, em nota, a forma como o comandante o tratou na coletiva após o triunfo sobre o São Paulo, no Maracanã.

Na nota oficial, apesar de ter reconhecido o rendimento abaixo, o jogador não pediu desculpas nem à torcida nem aos companheiros, como sugeriu Filipe Luís. Além disso, ele justificou que o vazamento de conversas de um integrante do departamento de futebol dizendo que gostaria de vendê-lo (15 milhões de euros) o fez cair de rendimento nos treinos.

