Grêmio negocia com o Cruzeiro pelo empréstimo de Lautaro Díaz

O Grêmio se mexe no mercado para suprir a saída de Arezo. A diretoria fez contato com o Cruzeiro para sondar as condições de um possível empréstimo do atacante Lautaro Díaz. Entretanto, o modelo de negócio inicialmente não agrada a Raposa. A prioridade dos mineiros é liberá-lo em definitivo para recuperar o investimento feito em julho do ano passado.

No começo desta temporada, o Cruzeiro pediu cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,5 milhões à época) pelo argentino. Lautaro Díaz está no radar do Grêmio há alguns meses e enfrenta atualmente um cenário de indefinição na Raposa.

Na atual temporada, ele fez 16 jogos, sendo titular em apenas cinco deles. Desde que chegou do Independiente del Valle, do Equador, Díaz, em nenhum momento, teve uma atuação destacada.

O plano do Grêmio é acertar em breve o substituto de Arezo, que foi liberado por empréstimo ao Peñarol até o fim da temporada.

Arezo perdeu espaço no elenco

Substituto imediato de Braithwaite, Arezo também perdeu espaço para André Henrique. Com isso, o uruguaio considerou a possibilidade de se transferir, pois o seu desejo é disputar a Copa do Mundo de 2026. Arezo admitiu publicamente sua vontade era retornar ao Peñarol, mas que não dependia somente dele.

A decisão do Grêmio demonstra uma reavaliação do cenário, já que em um primeiro recusou a proposta de empréstimo do clube uruguaio. Afinal, a intenção dos gaúchos era apenas vendê-lo para recuperar o investimento feito em julho do ano passado. Arezo veio do Granada, da Espanha, e custou R$ 17 milhões aos cofres do Grêmio. Seu contrato vai até 2028.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.