Botafogo tenta acordo por Dantas, mas Novorizontino só quer liberá-lo no fim de 2025

Dantas em ação com a camisa do Novorizontino pela Série B - (crédito: Foto: Divulgação/Novorizontino)

O Botafogo fez uma proposta de R$ 8 milhões para adquirir o zagueiro Dantas, do Novorizontino, em definitivo, e teve uma resposta positiva. No entanto, o clube paulista deseja contar com o atleta até o fim da disputa da Série B e só pretende liberá-lo ao Alvinegro no fim do ano. A informação é do portal “ge”.

Diante desse cenário, o Glorioso tenta antecipar a chegada, visto que o elenco não conta mais com Jair, que acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Além disso, Bastos segue de fora após cirurgia no joelho esquerdo.

Assim, no momento, o elenco conta com Kaio Pantaleão, que foi titular diante do Vasco e agradou, assim como Barboza pelo lado esquerdo e o substituto David Ricardo.

O intuito é repetir o que fez com Jair, que veio do Santos. Na ocasião, buscou no mercado um nome jovem para a posição, com potencial de bom rendimento e futura revenda.

Internamente, o scout alvinegro tem a convicção de que o atleta do Novorizontino tem esse perfil. Agora, a SAF vive a expectativa para convencer o clube paulista a liberá-lo de forma imediata.

Caso não consiga reverter a situação do zagueiro, de 21 anos, o Botafogo caminhará em outras frentes. O clube segue na busca para reforçar o setor defensivo, agora com a chegada do novo treinador, Davide Ancelotti.

