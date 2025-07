Atacante de 15 anos do Palmeiras é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

Aos 15 anos, o meia-atacante Dudu Conceição, do Palmeiras, foi convocado para representar a Seleção Brasileira Sub-17. Aliás, ele vai participar do período de treinamentos visando ao Sul-Americano da categoria, que acontece em 2026, ainda sem sede e data conhecidos. Contudo, a convocação ocorre após corte por lesão do lateral Matheus Gomes, que também atua pelo Verdão. Assim, o grupo da Seleção Brasileira se apresenta nesta quarta-feira (16), na Granja Comary, e os treinos seguem até 27 de julho.

LEIA MAIS: Palmeiras manifesta o desejo de renovar com Mayke

Representado pela empresa DSA Sports, de Douglas Sousa, pai do jogador Endrick, Dudu se destacou pela precocidade nas categorias de base do Verdão. Afinal, mesmo com 15 anos recém-completados, o meio-campista joga em 2025 o Paulista Sub-17, onde em seis jogos marcou três gols. Aliás, pelo Verdão, Dudu conquistou seis títulos – em 2024, o atleta foi campeão do Campeonato Paulista Sub-15 marcando seis gols na campanha que culminou no título alviverde.

Confira a convocação completa

Goleiros

Arthur do Vale – Santos

Gabriel Werneck – Flamengo

Gustavo Milani – Corinthians

Laterais

Samuel Almeida – Atlético-MG

Richard Wendel – Fluminense

Thiago Vaz – Palmeiras

Zagueiros

Breno Sales – Vasco

Eduardo Wozniak – Avaí

Guilherme de Lira – Palmeiras

Guilherme Vieira – Atlético-MG

João Lucas – Fortaleza

Meio-campistas

Arthur Gomide – Atlético-MG

Gabriel Justen – Fluminense

Hygor Souza – Goiás

Isaac Bovolon – Palmeiras

João Vitor – Flamengo

Khensane Mpusane – Coritiba

Vinicius Rocha – Santos

Dudu Conceição – Palmeiras

Atacantes

Benjamin Santos – Grêmio

David Nogueira – Santos

Diego Minete – Vasco

Eduardo Nascimento – Cruzeiro

João Gabriel – Atlético-MG

Kauê Junior Furquim – Corinthians

Riquelmy Santos – Fluminense

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.