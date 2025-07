Fluminense anuncia a contratação do técnico Saulo Silva para time feminino

Saulo Silva é o novo treinador do time feminino do Fluminense - (crédito: Foto: Mailson Santana/FFC)

O Fluminense anunciou, na última segunda-feira (14), a contratação do técnico Saulo Silva para o time de futebol feminino. Assim, o profissional se apresenta nesta terça-feira (15) para comandar os treinos no CT Vale das Laranjeiras.

“É a realização de um sonho estar aqui. Trabalhar com o que eu amo, agora como treinador, e iniciar em um clube de tradição, como é o Fluminense, que tem um projeto lindo, que eu conheço bem, então chego para somar”, disse o treinador

“Quando falamos de Fluminense, falamos de grandiosidade. Espero trazer tudo que tenho de experiência dentro do futebol feminino e, junto com as atletas, buscar sempre os lugares mais altos. Acredito que, com esse elenco, podemos sonhar alto e é preciso sonhar grande para ser grande”, completou.

Essa será a primeira experiência de Saulo como treinador. Afinal, ele foi auxiliar técnico no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e preparador físico de Botafogo, Flamengo e Santos.

Por fim, o técnico fará sua estreia à frente do Tricolor no dia 6 de agosto, quando a equipe enfrenta o Brasil de Farroupilha, em casa, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. As Guerreiras terminaram o Campeonato Brasileiro da categoria na 10ª colocação, com 18 pontos, dois abaixo da zona de classificação para as quartas de final.

