Brasil vence final europeia entre PSG e Chelsea em audiência do Mundial na Globo

As semifinais do Mundial de Clubes tiveram mais sucesso à final na Globo do Rio - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)

A decisão inédita da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, entre Chelsea e PSG, até registrou bons índices de audiência para Globo, mas nada que se equiparasse ao engajamento das semifinais no Rio de Janeiro. Contudo, apesar da queda de participação na final, a emissora atingiu números simbólicos com a exibição do novo — e promissor — modelo da competição.

O triunfo do Chelsea por 3 a 0 sobre o PSG garantiu 25 pontos de audiência na capital fluminense e 44% de participação entre 16h08 e 18h14 ao canal. Os dados mostram que a emissora experimentou um crescimento de 25% na comparação com a média dos quatro domingos anteriores.

Apesar do crescimento, a semifinal entre Fluminense e Chelsea, disputada no dia 08 de julho, obteve desempenho mais expressivo. Isso porque o duelo registrou o ‘pico de audiência’ do torneio na praça carioca, com 32 pontos e 56% de participação. Já PSG e Real Madrid alcançou 27 pontos e 49% de participação, também superando o alcance da final.

Final do Mundial de Clubes

Enquanto os cariocas mostraram maior interesse nas fases anteriores, o público paulistano elevou os índices de audiência na partida decisiva. O duelo final marcou 22 pontos e garantiu 40% de participação sobre o número de televisores ligados. Este resultado, por sinal, representou um aumento de 47% em relação à média dos últimos quatro domingos.

Trata-se, segundo a Kantar Ibope Media, do melhor desempenho da emissora nessa faixa horária desde outubro de 2024.

As semifinais registraram números mais modestos na capital paulista. O confronto entre Fluminense e Chelsea, por exemplo, marcou 19 pontos e 38% de share. A partida entre PSG e Real Madrid, por sua vez, igualou os 22 pontos e 40% da decisão, sem superá-la, mas consolidando o interesse do público na reta final do torneio.

Proporções regionais

Conforme os dados da Kantar Ibope Media, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 residências ou 199.313 pessoas na Grande São Paulo. Já na região metropolitana do Rio de Janeiro, um ponto equivale a 48.836 lares ou 120.893 telespectadores.

Esses índices reforçam o peso regional no comportamento da audiência. No Rio, a presença do Fluminense na semifinal impulsionou naturalmente o interesse local, enquanto em São Paulo, a final entre dois gigantes europeus teve maior apelo e atratividade.