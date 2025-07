Maior artilheiro do Brasil, Pedro não está entre os maiores salários do Flamengo

Em fase turbulenta e com futuro incerto no Flamengo, Pedro é maior artilheiro do Brasil nas últimas temporadas e chegou até ser uma “solução” para Seleção Brasileira. O atacante chamou atenção por sua técnica e capacidade decisiva. Entretanto, agora, o camisa 9 rubro-negro está na “geladeira” pelo mau desempenho nos treinos. De acordo com o levantamento do “Bolavip Brasil” há um desequilíbrio entre o que o atacante entrega em termos de gols e a valorização que recebe vinda do clube rubro-negro em forma de salários.

Segundo o site Capology, Pedro é um dos atacantes em atuação no Brasil pior recompensados pela quantidade de gols que consegue marcar. O levantamento é desde quando o atacante chegou ao clube carioca ao cruzar o indicador de performance com a valorização salarial.

Pedro é pouco valorizado

Pedro marcou pelo Flamengo 140 gols desde 2020. Apesar disso, o atacante não tem um dos maiores salários do elenco. O levantamento descobriu que ele perde para nada menos que 17 companheiros rubro-negros.

O camisa 9, aliás, fica atrás dos principais medalhões da atual fase gloriosa do Flamengo, como Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson, hoje no Zenit. Pedro também recebe menos que jogadores menos expressivos para a história rubro-negra, como Michael, Allan e Rossi.

Salário distante no futebol brasileiro

Além disso, nenhum jogador da Série A do Brasileiro fez mais gols que ele no mesmo período: Cano soma 130 gols, Gabigol, 127, Hulk, 126 e Yuri Alberto, 106 gols.

Ainda assim, Pedro nunca figurou entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Quando foi contratado, recebia o 26º maior salário do país. Em 2023, ele teve o contrato renovado, mas a valorização não acompanhou a performance. Seu salário atualmente é o 102º maior do país.

A título de comparação, Gabigol tem o quinto maior salário do futebol brasileiro; Hulk, o 16º, Yuri Alberto, o 20º, e Cano, o 83º maior vencimento do país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.