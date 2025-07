Vasco goleia Real Madrid em estreia no maior torneio de futebol infantil do mundo

Maior campeonato de futebol infantil do mundo, a IberCup deu início a sua edição dupla de 2025 com uma série de jogos de tirar o fôlego. Entre os principais destaques do primeiro dia está a equipe sub-11 do Vasco que goleou nada menos do que os garotos da Fundação Real Madrid, localizada em Porto Alegre, pelo placar de 10 a 0.

Destaque para os jogadores Samuel Bittencourt, Carlos Eduardo e Henzo Alves, que marcaram dois gols cada. Os outros tentos do duelo foram anotados por Enzo Cordeiro, Davi Lucca, Kayque Santiago e João Miguel. A partida ocorreu, na última segunda-feira (14), no Clube da Aeronáutica da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Dessa forma, o treinador Iago Moura falou sobre o trabalho realizado no desenvolvimento dos garotos. Além disso, destacou a importância de marcar presença em um evento como este.

“É muito importante para os atletas vivenciarem esse momento com garotos de outros estados e países, jogar contra adversários que não estão habituados. É algo que vai agregar muito no desenvolvimento deles. Fora que a competição em si é muito bem falada e muito organizada”, avisa o treinador do Cruz-Maltino.

“O nosso objetivo é ser campeão do torneio. O DNA da equipe é um jogo ofensivo. Buscando o gol a todo momento, mas respeitando o adversário. Entramos com esse propósito e vamos até o fim com ele! Assim, a vitória representa dar um cartão de visitas na competição e ganhar confiança até o nosso objetivo final”, completou.

Por fim, o sub-11 do Vasco volta a campo nesta terça-feira (15), quando encara a equipe do W10 fundamentos, às 14h (horário de Brasília).

Sobre a IberCup 2025

Maior torneio de futebol infantil do mundo, a IberCup está de volta ao Brasil neste mês de julho. Após o sucesso das últimas edições, a competição ocorre novamente em dose dupla no Rio de Janeiro e em São Paulo entre os dias 14 e 27 de julho. Os principais clubes do futebol brasileiro estarão reunidos e medirão forças com diversas outras escolas do país e do mundo.

Com início previsto para o dia 14 no Rio de Janeiro e dia 21/07 em São Paulo, a IberCup reunirá mais de 400 equipes e 7 mil jovens atletas distribuídos entre as categorias Sub-7 e Sub-14, no futebol masculino e feminino. Além de equipes como Santos, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro e Athletico, o torneio terá também representantes de mais sete países, como Estados Unidos, Austrália, Havaí e Peru.

