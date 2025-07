De Bife de Chorizo à degustação de milanesas: menu e preços do novo restaurante de Messi

Lionel Messi expandiu seu portfólio empresarial ao tornar-se, recentemente, sócio e coproprietário do ‘El Club de la Milanesa’. Trata-se de uma rede argentina especializada em pratos clássicos à milanesa, com mais de 70 unidades em operação no país, além de filiais no Uruguai e EUA. A marca agora passa a contar com a imagem e influência do astro em sua estratégia de ampliação global.

A proposta gastronômica do restaurante aposta em receitas simples e populares. O cardápio inclui variações como milanesa a caballo — feita com ovo frito — ,a tradicional de bife de chorizo e a de provoleta, entre outras combinações. Os preços acessíveis e a atmosfera despretensiosa fazem parte do conceito da rede, que busca manter o espírito informal das refeições argentinas compartilhadas entre amigos e familiares.

Lionel vem diversificando sua atuação e participação empresarial para além do investimento em restaurantes. Recentemente, ele passou a integrar negócios nos ramos de perfumaria, produção de conteúdo audiovisual e mercado imobiliário espanhol.

Aliança de vínculo pessoal

O envolvimento do astro com a marca nasceu de forma natural, durante visita a um restaurante da rede em Rosário anos atrás. O craque esteve no local junto aos irmãos para almoçar e daquele encontro, inicialmente casual, saiu o ponto de partida para o negócio.

Reinaldo Bacigalupo, diretor de marketing do grupo, revelou que o convite formal surgiu a partir de contatos em comum. “Leo veio à nossa sede em Pellegrini (Rosário) com seus irmãos anos atrás. Foi um almoço normal, mas um grande momento para nós. Mais tarde, por meio de contatos mútuos, conseguimos fazer uma proposta”, contou em entrevista exclusiva ao ‘Mundo Albiceleste’.

O camisa 10 do Inter Miami entrou no negócio como sócio passivo, mas há um consenso, ainda que silencioso, de uma participação mais extensa com o tempo. “Ao contrário de outras colaborações, aqui ele se tornou coproprietário. Isso implica um tipo diferente de comprometimento”, completou o executivo.

Expansão em ritmo acelerado

A primeira unidade fora da América do Sul foi inaugurada em Miami, em 2024. A escolha da cidade se baseou na forte presença de comunidades latino-americanas e no potencial de identificação com a culinária argentina. Após a boa recepção no mercado, o grupo confirmou a abertura de mais quatro lojas na Flórida — com uma possível operação no estádio do Inter Miami.

O plano de crescimento contempla cinco unidades em funcionamento nos Estados Unidos até o fim de 2025. Em paralelo, a marca projeta sua entrada no mercado europeu, priorizando Espanha, Portugal e Itália. O grupo trabalha com a meta de consolidar presença nesses países até 2027.

Identidade cultural e imagem de Messi

Mais do que replicar um menu, o ‘El Club de la Milanesa’ leva consigo uma ideia de pertencimento cultural. A milanesa, prato enraizado no cotidiano argentino, serve como símbolo de identidade nacional. A rede procura preservar esse valor nos mercados externos, oferecendo uma experiência acessível, acolhedora e fiel às raízes.

“O conceito gira em torno da partilha. Trata-se de sentar, comer milanesa, beber uma cerveja e conversar. Isso que queremos levar para fora”, explicou Bacigalupo. Ele também destacou a adaptabilidade do cardápio, que oferece refeições mais leves no almoço e porções mais completas à noite, sempre com foco na qualidade e no sabor tradicional.

A marca comemorou o reforço com entusiasmo: “A chegada de Leo Messi como sócio do El Club de la Milanesa fortalece a identidade da marca e a conecta com o que há de mais autêntico na culinária argentina. Mais do que um prato, milanesa é sinônimo de tradição e sabor. E agora, com o capitão jogando por este time, sua história está prestes a cruzar fronteiras”.

