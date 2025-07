Flamengo negocia a contratação de atacante da Lazio

O Flamengo negocia a contratação do atacante Taty Castellanos, de 26 anos. Nascido na Argentina, o jogador defende a Lazio desde 2023 e tem contrato com o clube italiano até junho de 2028. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O clube italiano pediu 25 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões) para vender Taty Catellanos. O Fla, entrentanto, trabalha para reduzir os valores para conseguir a chegada do atacante argentino de 26 anos.

O principal momento de sua carreira aconteceu em 2023, quando ele defendia o Girona. O atacante anotou quatro gols contra o Real Madrid em uma partida do Campeonato Espanhol. Posteriormente, o clube italiano o contratou por 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões na cotação da época).

Taty, afinal, se profissionalizou pela Universidad de Chile, passou pelo Torque, do Uruguai, até ser adquirido pelo New York City. Sua melhor temporada foi pela equipe dos Estados Unidos em 2021. Ele entrou em campo em 36 jogos, fez 23 gols e deu oito assistências. Na última temporada, Castellanos acumula 40 jogos, com 14 gols e cinco assistências pela Lazio.

Quase jogou no Brasil

Aliás, não é a primeira vez que o argentino é alvo de times brasileiros. Com passagem pelo futebol do Chile e do Uruguai, o atacante foi para o New York City FC, da MLS, e chegou a aceitar uma proposta do Palmeiras em 2021. No entanto, não houve acerto entre os clubes. Pouco depois foi a vez do Internacional olhar para Castellanos, iniciando as conversas em 2022, como uma reposição para Yuri Alberto.