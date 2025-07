Vasco sofre transferban por Sforza, mas busca reverter decisão da Fifa

O Vasco informou nesta terça-feira (15/7) que sofreu uma “registration ban”, conhecido como “transferban”, por conta da transferência do volante Juan Sforza, ex-Newell’s Old Boys (ARG). No entanto, ainda de acordo com a nota divulgada pelo Cruz-Maltino, o clube busca reverter a decisão proferida pela Fifa nesta terça.

A sanção ocorre em decorrência do processo movido pelo clube argentino após não pagamento de parcelas relacionadas à venda do atleta para São Januário, no começo de 2024. O Vasco argumenta que, por estar passando por recuperação judicial, tal obrigação de pagamento é suspensa.

Além disso, lembra que o Comitê Disciplinar da Fifa reconhece a soberania das leis nacionais nesses casos. Assim, o Vasco se baseia em outra sanção sofrida por parte da entidade máxima do futebol, em processo movido pelo Nantes (FRA). Na ocasião, os franceses cobravam o Gigante da Colina pela transferência de Adson, também realizada em 2024.

Sforza chegou ao Vasco como joia do futebol argentino após ótima exibição no Mundial Sub-20 por sua seleção. Realizou, dessa forma, 39 partidas em sua primeira temporada, sendo apenas 16 como titular. Em 2025, perdeu espaço e foi para o fim da fila na preferência no setor de meio-campo. Assim, realizou somente cinco jogos, sendo apenas um começando desde o início. Desde que chegou, contribuiu com um gol (de falta contra o Corinthians, no Brasileirão 2024) e uma assistência.