Palmeiras finaliza preparação para encarar o Mirassol com visita especial na Academia

O Palmeiras concluiu na manhã desta terça-feira (15), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto diante do Mirassol, marcado para quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Durante o último treino antes da partida, o elenco realizou atividades focadas em construção ofensiva, com jogadas a partir da entrada da área e infiltrações em profundidade. Cruzamentos e finalizações também foram trabalhados, encerrando com o tradicional recreativo.

O lateral-esquerdo Piquerez e o meio-campista Mauricio, que vinham em recuperação, treinaram normalmente e estão à disposição. Já o lateral-direito Giay seguiu um cronograma especial, com parte do trabalho no campo e acompanhamento da fisioterapia. O zagueiro Murilo, por sua vez, deu sequência ao tratamento de uma lesão na coxa, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O dia também contou com uma visita ilustre: o jovem zagueiro Vitor Reis, revelado pelo próprio Palmeiras e hoje no Manchester City, da Inglaterra, reencontrou antigos colegas e membros da comissão técnica. Vendido em janeiro, ele protagonizou a maior negociação de um defensor na história do futebol brasileiro.

Gustavo Gómez projeta sequência da temporada e novo paraguaio no Palmeiras

Após as atividades, o capitão Gustavo Gómez comentou a chegada de Ramón Sosa, compatriota paraguaio recém-contratado junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

“Fico feliz por ter outro paraguaio aqui. É a primeira vez que isso acontece desde que cheguei. O Sosa é muito bom jogador, mas melhor ainda como pessoa. Isso conta muito no Palmeiras, onde todos trabalham para evoluir dentro e fora de campo. Ele vai nos ajudar bastante, e vamos ajudá-lo também”, disse Gómez.

Além disso, o defensor também projetou a sequência da temporada.

“Já mostramos que podemos competir contra qualquer equipe, inclusive contra times europeus muito fortes. Agora temos objetivos importantes pela frente e vamos seguir trabalhando para lutar por todos eles”, completou.

