Bellingham vai passar por cirurgia e desfalcará o Real Madrid por até dois meses

O meia Bellingham, do Real Madrid, vai passar por uma cirurgia nesta quarta-feira (16) e deve ficar fora dos gramados por até dois meses. Ele sofreu uma luxação e conviveu com o problema até o fim da temporada, encerrada com o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O departamento médico do clube estima que o período de recuperação pode fazer o meia inglês perder entre nove e dez jogos no início do Campeonato Espanhol e também da Champions League. Bellingham optou pela operação após o término dos compromissos, já que não queria desfalcar o Real Madrid em nenhuma competição. No último torneio que disputou, chegou até as semifinais do Mundial.

“Minha paciência está se esgotando. Médicos, fisioterapeutas… todos têm sido incríveis. Me ajudaram muito em todos os jogos. Mas agora quero me sentir livre”, disse o jogador após a vitória sobre o Pachuca, do México, ainda na fase de grupos do Mundial.

Ele agradeceu pelos cuidados recebidos e falou sobre a luxação, que aconteceu em 5 de novembro de 2023. Desde então, disputou 100 partidas com limitações físicas — 86 pelo Real Madrid e 14 pela seleção inglesa.

