Amigo de Cristianinho é obrigado a tirar blusa do Benfica na casa do CR7; veja

Amigo de Cristianinho é obrigado a tirar blusa do Benfica na casa do CR7

Cristianinho, primogênito de Cristiano Ronaldo, juntou os amigos em casa para bater uma bolinha. No entanto, o streamer Rakai, um dos colegas do primogênito de CR7, estava usando a blusa do Benfica e teve que tirar.

Ele colocou a blusa sem saber de que time se tratava. Apesar de Cristianinho avisar que não era ‘uma boa equipe’, os outros amigos garantiram que o Benfica era a melhor equipe de Portugal. Assim, Rakai vestiu a blusa.

No entanto, quando estavam prontos para jogar bola no jardim, os amigos de Cristiano Ronaldo Jr pediram para que Rakai tirasse a blusa, apesar dele não entender o motivo, tirou. Um dos amigos de Cristianinho alertou que era ‘regra da família’. Dessa forma, o streamer colocou uma camisa branca e meias da Seleção. Toda a ação foi gravada durante uma live em uma rede social.

Rakai was told to take off his SL Benfica football shirt while at Cristiano Ronaldo’s house as they’re rivals of Ronaldo’s former team, Sporting CP ???? pic.twitter.com/GCVw37wpIt — StreamsEra (@StreamersEra) July 15, 2025

CR7 atuou em rival

Toda essa ação aconteceu porque Cristiano Ronaldo atuou pelo Sporting, em Portugal, no início da sua carreira. Dessa forma, como os clubes são rivais, tudo indica que a família do jogador ‘proibiu’ o uso da camisa do Benfica nas residências do craque português.

Mãe misteriosa

A mãe de Cristiano Ronaldo Júnior, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, de 14 anos, é um mistério para a mídia. O herdeiro nasceu em 2010, época em que o jogador se relacionava com a modelo russa Irina Shayk. No entanto, ela não é a mãe do garoto.

De acordo com periódicos britânicos da época, a mãe biológica de Cristiano Ronaldo Jr. seria uma garçonete norte-americana, com quem Cristiano teria tido um relacionamento de uma noite. Dessa forma, após saber da gravidez, supostamente, a mulher recebeu 10 milhões de libras para abrir mão da guarda e manter o anonimato.

