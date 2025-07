São Paulo finaliza preparação para encarar o Bragantino sem Lucas Moura

O São Paulo concluiu na tarde desta terça-feira (15/7) os preparativos para enfrentar o Red Bull Bragantino, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Mais uma vez o técnico Hernán Crespo não poderá contar com o atacante Lucas Moura, ainda em recuperação de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Assim, o jogador segue fora da lista de relacionados.

Durante a última atividade antes da viagem, o técnico argentino comandou uma série de trabalhos táticos voltados tanto para o setor defensivo quanto ofensivo. Além disso, realizou exercícios em campo reduzido e treinamentos específicos de bolas paradas. Quem participou normalmente da sessão foi o atacante Lucas Ferreira. Ausente na derrota para o Flamengo devido a dores no quadril, o jogador treinou sem restrições e pode reforçar o elenco.

Por outro lado, o treinador volta a ter à disposição o atacante Luciano, que cumpriu suspensão na rodada anterior e deve retornar ao time titular.

A provável escalação do Tricolor para o duelo em Bragança tem: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Com 12 pontos somados em 13 jogos, o São Paulo ocupa a 15ª colocação na tabela. Assim, busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Além disso, o Tricolor precisa quebrar um tabu de nunca ter vencido o Bragantino desde que a equipe do interior formou uma parceria com a empresa Red Bull.

