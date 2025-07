Clubes ingleses desistem, e Cuiabano permanece no Botafogo

O lateral-esquerdo Cuiabano continua no Botafogo. O Alvinegro chegou a negociar a venda do jogador com o Nottingham Forest e Brighton, ambos da Inglaterra. No entanto, o negócio não avançou entre as partes. Assim, ele vai seguir no Glorioso e deve receber chances de Davide Ancelotti. A informação é do “ge”.

O Nottingham Forest tentou a contratação de Cuiabano após fechar com o zagueiro Jair Cunha e o atacante Igor Jesus, que também pertenciam ao Botafogo. A falta de acordo salarial entre as partes também foi decisiva para o encerramento das conversas.

O Brighton, aliás, apresentou duas propostas que giravam em torno de 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões na cotação da época) fixos, com bônus de 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) na primeira. Posteriormente, o clube ofereceu 3 milhões de euros (R$ 19 milhões). O clube ficou perto de um acordo com Cuiabano, mas a transferência foi vetada pelo Glorioso.

Cuiabano, assim, deve receber oportunidades do técnico Davide Ancelotti e como lateral, não mais improvisado como ponta, como aconteceu na era Renato Paiva. Ele disputa espaço com Alex Telles e Marçal.

Embalado após vencer o Vasco por 2 a 0, o Botafogo enfrentará o Vitória, nesta quarta-feira, em duelo que marca a estreia oficial de Ancelotti no comando do Alvinegro. O duelo acontecerá no Estádio Nilton Santos, às 21h30.

